Teollisuusliiton Riku Aalto: Yleinen palkkalinja voi jäädä syntymättä, jos teknologiateollisuuden neuvottelut puuroutuvat

Palkkaneuvottelujen päänavaussopimus on pahasti juntturassa jo ennen kuin neuvotteluja on edes aloitettu. Työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto arveli MTV:n Uutisextrassa, että edessä voivat olla erittäin hankalat neuvottelut. Taustalla on Teknologiateollisuuden päätös luopua kokonaan yhden valtakunnallisen työehtosopimuksen mallista.