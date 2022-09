Teinitähti Carlos Alcarazille uran ensimmäisen grand slam -titteli – miesten maailmanlistan kärkipaikka kaikkien aikojen nuorimman haltuun

– Tämä on jotain, jota olen yrittänyt saavuttaa, kaikki minun, tiimini ja perheeni kova työ. Olen vain 19, ja vanhempani ja tiimini ovat tehneet kaikki suuret päätökset. Tämä on minulle erittäin, erittäin erityistä. Alcaraz nappaa voitollaan myös miesten maailmanlistan kärkisijan kaikkien aikojen nuorimpana pelaajana.

IMAGO/Paul Zimmer/ All Over Press

Samalla Alcaraz on nuorin miesten major-turnauksen voittanut sitten vuoden 2005, jolloin Espanjan Rafael Nadal voitti Ranskan avoimet. Alcaraz on myös US Openin nuorin voittaja Pete Samprasin ja vuoden 1990 jälkeen.