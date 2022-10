Telia keskittää tv- ja mediatarjontaansa Suomessa MTV:lle – C More -sisällöt siirtyy osaksi MTV Katsomoa

Telia Company aikoo keskittää sekä lineaari-tv-kanavat että suoratoistosisällöt ja -palvelut (AVOD, HVOD, SVOD) MTV:n alle Suomessa. Suunnitellun myötä myös C More -suoratoistopalvelun premium-sisällöt siirtyvät osaksi MTV Katsomoa, ja C More -suoratoistopalveluliiketoiminta siirtyy Suomessa Telialta MTV:lle.

C More -suoratoistopalvelu jatkaa nykyisellään. C More -asiakkaiden suuntaan mikään ei siirron yhteydessä muutu, eli C More -tilaukset jatkuvat ennallaan.

MTV Katsomo esittelee tulevaisuudessa koko MTV:n ohjelmistoa MTV:n tv-kanavilta (MTV3, Sub, AVA), MTV Katsomosta ja C Moresta. MTV Katsomo tavoitti syyskuussa 900 000 suomalaista viikossa.

Telia Companyn toimitusjohtaja Allison Kirkby kertoi tänään myös, että Mathias Berg – tämän hetkinen VP, Head of Advertising Nordic & Deputy CEO TV4 Media – on nimitetty TV/Median vetäjän Casten Almqvistin seuraajaksi, SVP, Head of TV/Media -tehtävään.

MTV on osa Telia Companya.