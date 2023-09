MTV luo uuden suoratoistopalvelun – C More ja MTV Katsomo yhdistyvät

MTV uudistaa suoratoistopalveluitaan yhdistämällä kaikki MTV Katsomon ja C Moren sisällöt kokonaan uudelle alustalle. Palvelun nimenä on jo ennestään tuttu MTV Katsomo.

– Uusi MTV Katsomo on koko Suomen kokoinen katsomo. Tuomme kaikki rakastetut sisältömme nyt yhteen palveluun, yhteen osoitteeseen ja yhden kirjautumisen taakse. Yhtenäistämme myös brändejämme osaksi tuttua MTV-brändiperhettä. MTV:n suoratoistopalvelujen katselu on ollut tänä vuonna upeassa kasvussa ja tämä strateginen muutos mahdollistaa meille kasvun jatkumisen, kertoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen .

Vaihtoehtona MTV Katsomo+ -tilaus

Uudesta MTV Katsomosta on jatkossakin katsottavissa maksutta laaja kattaus MTV:n sisältöjä, kuten MTV3:n, MTV Subin ja MTV Avan ohjelmia. Eturivin paikan koko MTV:n sisältötarjontaan takaa MTV Katsomo+ -tilaus.

MTV Katsomo+ -tilaajat näkevät MTV:n ohjelmia myös ennakkoon, aiemmin C More -alkuperäissarjoina tunnetut MTV-alkuperäissarjat sekä kansainvälisen draaman ja realityn.

MTV Katsomo+ on hankittavissa joko ilman mainoksia tai edullisemmin sisältäen myös mainontaa. Tilaukseen voi yhdistää myös MTV:n vahvan urheilutarjonnan, mukaan lukien jääkiekon kotimaisen Liigan.

C More -asiakkaat siirtyvät uuteen palveluun syksyn aikana, suoraan asiakkaille ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Uudistuksen myötä myös C Moren maksukanavat saavat uudet nimet.