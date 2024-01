Tekoälyvallankumous kiritti Microsoftin ja Googlen bisneksiä – "Olemme siirtyneet tekoälyn laajamittaiseen soveltamiseen"

Yhtiön liikevaihto nousi noin 62 miljardiin dollariin eli reiluun 57 miljardiin euroon. Se on noin 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin samalla vertailujaksolla. Analyytikoiden arvioissa Microsoftin liikevaihdon odotettiin olevan 61 miljardin dollarin lukemissa. – Olemme siirtyneet tekoälystä puhumisesta tekoälyn laajamittaiseen soveltamiseen, Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella sanoi tiedotustilaisuudessa. Yhtiön tulos loka–joulukuussa ylitti niin ikään analyytikoiden arviot. Jättiyhtiö kirjautti 21,9 miljardia dollaria, kun analyytikot odottivat tuloksen jäävän alle 21 miljardiin dollariin. Merkittävin yksittäinen tekijä oli Microsoftin Azure-pilvipalveluiden tuoton kehitys jopa 30 prosentilla viimeisellä neljänneksellä. Taustalla tässäkin on yhtiön mukaan tekoälyn jatkuvasti laajentuva kysyntä.

Ohitti arvossa Applen

Tekoälyvallankumoukseksi kuvailtu Microsoftin kehitystyö on tehnyt siitä maailman suurimman teknologiayhtiön ohi Applen. Microsoftin arvoksi on arvioitu yli 3 biljoonaa dollaria.



Yhtiön osakekohtainen hinta on noussut järisyttävät 70 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.



Microsoftin suurostos pelimaailmassa saatiin myös päätökseen viime vuoden lopussa. Yhtiö osti Call of Duty -pelistä tutun Activision Blizzardin. Kaupan myötä Microsoftista tuli pelialan kolmanneksi suurin toimija maailmassa. Samaan aikaan yhtiö irtisanoi noin 1 900 pelipuolensa työntekijää.