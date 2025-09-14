Yhdysvaltain energiaministeri Chris Wright uskoo, että tekoäly auttaa ihmiskuntaa valjastamaan ydinfuusion voiman.
Fuusio toimii aurinkomme ja muiden tähtien voimanlähteenä ja nykyisin käytössä olevasta ydinfissiosta poiketen se on puhdas energian muoto.
Wright kertoo BBC:lle uskovansa, että tekoälyä hyödyntämällä fuusioteknologian avulla saataisiin tuotettua virtaa sähköverkkoihin jo 8–15 vuoden päästä. Wrightin mukaan fuusioenergiasta tulee nopeasti suuri apu kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen.
Lue myös: Yhdysvaltalaistutkijat ilmoittivat historiallisesta läpimurrosta fuusioenergian tuotannossa (13.12.2022)
Suurin osa tutkijoista uskoo kuitenkin, että kaupallisesti hyödynnettävän fuusioenergian tuotantoon on vielä pitkä matka kuljettavana. Fuusioenergian tuottamisessa tarvitaan monta kertaa kuumempia lämpötiloja kuin Auringossa.
Fossiilisista polttoaineista apu?
Wright suhtautuu myönteisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Hän jakaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin näkemykset, joiden mukaan Euroopan pyrkimykset siirtyä fossiilisista polttoaineista vähähiiliseen energiaan ajavat teollisuutta taantumaan.
Wright on myös sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen uhkaa on liioiteltu.AFP / Lehtikuva
Wright toteaa samalla, että Trumpin hallinto on ”erittäin huolissaan” Euroopan riippuvuudesta kiinalaisista uusiutuvista teknologioista.
– Näyttää siltä, että kiinalaiset voisivat hallita energiajärjestelmänne toimintaa, hän sanoi.