Tätä kaikkea tarkoittaa fuusioenergiassa tehty läpimurto: "Geopoliittisesti neutraali, turvallinen ja päästötön"

Fuusioenergian teoreettinen konsepti keksittiin jo yli 100 vuotta sitten. Tiedeyhteisössä on vuosikymmenten aikana ennustettu vitsaillen, että fuusioreaktori toimii nettopositiivisesti "30 vuoden päästä sitten". Potentiaali nähtiin, mutta ei kunnon tuloksia.

1960-luvulla testaus aloitettiin käytännössä. Kehitystyössä on ollut mukana myös Suomen fuusiotutkimusohjelman johtaja Tuomas Tala Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

– 1960-luvulla ajatukset on heitetty ilmoille, ja asiaa on tutkittu enemmän tai vähemmän intensiivisesti eri konsepteilla, Tala kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Koskaan aiemmin fuusio ei ole tuottanut testireaktorissa enemmän kuin se on kuluttanut. Eilen tiistaina onnistunut koe toteutettiin Lawrence Livermore National Laboratoriossa, Yhdysvalloissa.

Silti laboratorion johtaja Kim Budil kuvailee koetta "yhdeksi merkittävimmistä tieteellisistä haasteista, joita ihmiskunta on koskaan pyrkinyt ratkaisemaan".

Inspiraatio auringosta

Aurinko on fuusioreaktori.

Auringolla on kuitenkin se etu, että se on valtavan suuri. Olosuhteet ovat otollisemmat fuusioreaktion synnyttämiseksi.

– Riittävän kuumien ja tiheiden olosuhteiden saavuttaminen maan päällä on ollut liian vaikeaa tähän asti.

Geopoliittisesti neutraali

Fuusion suhteen on myös hyvä ymmärtää, että polttoainetta on käytettävissä lähes loputtomasti, kunhan reaktio saadaan pidettyä käynnissä.

Polttoaineet jota tarvitaan ovat deuterium, jota on vedessä, ja litium, jota on maankuoressa todella paljon. Lisäksi polttoaineet ovat Talan mukaan geopoliittisesti neutraaleja.

Turvallinen ja saasteeton

Tämä johtuu Talan mukaan siitä, että polttoaineen määrä on vähäinen.

– Polttoainetta on kiloja. Nykyisissä fissioreaktoreissa polttoainetta on tonneja, Tala avaa.

Energiajärjestelmien uudistus

Vaikka tuotetun energian määrä oli kokeessa minimaalinen, koe todistaa, että fuusiossa on tulevaisuus. Sähköverkkoon liitettyyn fuusioreaktoriin voi olla kuitenkin vielä matkaa.

Ennen kuin teknologiaa voidaan alkaa skaalaamaan, on kuljettava perinteisen tieteellisen prosessin läpi. Koe pitää toistaa, jotta nähdään onko tulos aina sama.

Reaktoria pitää myös optimoida ja tuotetun energian määrää nostaa. Kyseinen koe on maksanut miljardeja dollareita ja lisää rahoitusta tarvitaan edelleen, jotta teknologiaa voidaan kehittää.

– Tähän on viimevuosina tullut paljon yksityisiä toimijoita mukaan, mikä on tuonut vauhtia fuusioenergian kehitykseen. Näiden firmojen tarkoitus on, että 2030-luvulla voidaan laittaa fuusioenergialla tuotettua sähköä verkkoon, Tala avaa.