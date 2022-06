Pika-aitatähden ennätysjuoksu oli lässähtää pannukakuksi – tuomaristo armahti yllättävällä tavalla: "Tuo selitys olisi tuskin mennyt arvokisoissa läpi"

– Siinä on tietysti isot rahat kyseessä. Tilanne vaikutti hieman selittelyltä, vaikka tietenkin, hälyt ja häiriöt voivat oikeasti häiritä. Toisaalta niissä tilanteissa pitäisi nostaa käsi pystyyn, nousta telineestä pois ja ilmoittaa, että nyt en pysty keskittymään ja pyytää uusimaan lähtö.

– Tuo selitys olisi tuskin mennyt arvokisoissa läpi. Säännöissä on kuitenkin sellainen mahdollisuus, että jos kokee yleisön kohinan tai minkä tahansa häirötekijän häiritsevän lähtöä, urheilijalla on mahdollisuus nostaa käsi ylös, nousta ylös ja pyytää tuomaristolta lähdön keskeyttämistä. He tekevät loppukädessä päätöksen, ei kysymyksessä tietysti pelkkä ilmoitusasia ole, Järvinen avasi.