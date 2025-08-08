Kaksi EM-mitalia Suomeen! Moukarilupaukset säväyttivät kotiyleisön edessä

Moukarinheittäjät Mico Lampinen ja Aatu Kangasniemi ylsivät upeasti mitaleille alle 20-vuotiaiden EM-kotikisoissa.
Lampinen ja Kangasniemi lähtivät kisaan suurina mitalisuosikkeina, ja suomalaiset lunastivat heihin kohdistuneet odotukset.
Lampinen jysäytti neljännellä kierroksella uuden ennätystuloksensa 74,67, mikä nosti hänet lopputuloksissa EM-hopealle. Lampisen viides heitto olisi kantanut reilusti yli 75 metriä, mutta suomalainen ei pysynyt ringissä, joten tulos hylättiin.
Aiemmin perjantaina kuulassa EM-hopeaa napannut Kangasniemi aloitti kisan komeasti tuloksella 74,41, mikä jäi samalla hänen parhaaksi tuloksekseen. Myös Kangasniemi täräytti viimeisellään yli 75-metrisen, mutta heitto oli kuitenkin yliastuttu. Täten Kangasniemi joutui tyytymään EM-pronssiin.
Kisan ylivoimaiseen voittoon heitti Unkarin Armin Szabados, joka oli ihan omilla metrilukemillaan. Szabadosin voittoheitto oli komea 82,91.