Kaksi EM-mitalia Suomeen! Moukarilupaukset säväyttivät kotiyleisön edessä

Mico Lampinen & Aatu Kangasniemi
Mico Lampinen ja Aatu Kangasniemi heittivät mitaleille alle 20-vuotiaiden EM-kisojen moukarifinaalissa.
Julkaistu 08.08.2025 17:00
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

Moukarinheittäjät Mico Lampinen ja Aatu Kangasniemi ylsivät upeasti mitaleille alle 20-vuotiaiden EM-kotikisoissa.

Lampinen ja Kangasniemi lähtivät kisaan suurina mitalisuosikkeina, ja suomalaiset lunastivat heihin kohdistuneet odotukset.

Lampinen jysäytti neljännellä kierroksella uuden ennätystuloksensa 74,67, mikä nosti hänet lopputuloksissa EM-hopealle. Lampisen viides heitto olisi kantanut reilusti yli 75 metriä, mutta suomalainen ei pysynyt ringissä, joten tulos hylättiin.

Lue myös: Suomen mitalitili auki Tampereen EM-kisoissa!

Aiemmin perjantaina kuulassa EM-hopeaa napannut Kangasniemi aloitti kisan komeasti tuloksella 74,41, mikä jäi samalla hänen parhaaksi tuloksekseen. Myös Kangasniemi täräytti viimeisellään yli 75-metrisen, mutta heitto oli kuitenkin yliastuttu. Täten Kangasniemi joutui tyytymään EM-pronssiin.

Kisan ylivoimaiseen voittoon heitti Unkarin Armin Szabados, joka oli ihan omilla metrilukemillaan. Szabadosin voittoheitto oli komea 82,91.

Lisää aiheesta:

Keihäänheiton EM-pronssia Suomeen!Ennätyspotti! Anni-Linnea Alanen kasvatti Suomen poikkeuksellista EM-mitalisaldoaTopias Laine rykäisi EM-hopeaa – "Pikkasen jäi piippuun vielä!"Myrskyvaroitus Suomen keihäsnaiselta! 60 metriä pamahti rikkiTopias Laine heitti EM-kultaa huikealla keihäsennätyksellä!Arttu Mattilan EM-pronssi pelasti Suomen mitalisaldon – pistesijoja karttui mukavasti
EM-yleisurheiluYleisurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

EM-yleisurheilu