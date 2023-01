Tekikö Chicago Bulls väärän valinnan? Tähti kertoo kohtaamisestaan Lauri Markkasen kanssa ennen peliä

– Puhuin hänen kanssaan ennen peliä. Hän aikoi esittää kantansa, Chicagon tähtipelaaja Zach LaVine kertoi NBC Sportsille.

Markkasen kanta sisälsi 28 pistettä ja hänen NBA-ennätyksensä kahdeksan donkkia, mutta Bulls vei 126–118-voiton 36 pistettä heittäneen LaVinen ja 35 pistettä nakuttaneen DeMar DeRozanin johdolla.

Markkasen ottelun näyttävin suoritus nähtiin kolmannen neljänneksen lopulla. Hän ajoi korille oikeasta kulmasta, donkkasi Vucevicin yli ja päästi ilmoille äänekkään huudon Vucevicin suuntaan.

– Nuo donkit. Minun täytyi sanoa hänelle ensimmäisellä puoliajalla, että rauhottuisi vähän. Se ei auttanut yhtään, LaVine kehui Markkasta.

Kaikkiaan Markkanen upotti pelitilanneheittonsa kolmen sekunnin alueelta tarkkuudella 10/11.

Bullsin päävalmentaja Billy Donovan valmensi Markkasta tämän viimeisellä Bulls-kaudella 2020–2021. Tuon kauden aluksi Bulls ja Markkanen eivät saaneet aikaan jatkosopimusta, ja sentteri Nikola Vucevicin saavuttua pelaajakaupassa Markkanen putosi aloitusviisikosta.

– Olin aina Laurin iso fani sinä lyhyenä aikana jonka olin hänen kanssaan. Mielestäni hänellä oli erinomaiset taidot ja koko, hän on fiksu pelaaja. Kaverit kehittyvät kokemustensa kautta. Hän on vahvempi, hänellä on todennäköisesti enemmän itseluottamusta, hän tuntee olonsa mukavammaksi ja hän on pelannut erittäin hyvin, Donovan sanoi.

"Kaikki kasvavat eri tavoin"

Markkanen on tällä kaudella heittänyt 24,6 pistettä ottelua kohti 53-prosenttisella pelitilanneheittotarkkuudella ja lähes 42-prosenttisella kolmostarkkuudella. Lukemat ovat hänen NBA-uransa ylivoimaisesti parhaita ja ne ovat nostaneet Markkasen tavoittelemaan paikkaa NBA:n tähdistöottelussa.

– Olen äärimmäisen iloinen Laurin puolesta. Siitä, minkätyyppinen pelaaja hän on ja mitä hänestä on tullut, miten aggressiivinen hän on. Hän on 100-prosenttinen tähdistöpelaaja minun kirjoissani, hän saa minun ääneni, LaVine sanoi.

Donovanilta kysyttiin, katuuko hän sitä, ettei saanut Markkasesta enemmän irti, kun tämä pelasi Bullsissa.

– Ei, koska kaikilla on oma kasvukautensa. Kaikki kasvavat eri tavoin, kaikilla se on erilaista. Luka Doncicin, Jayson Tatumin ja Donovan Mitchellin kaltaiset kaverit ovat vaikuttavia pelaajia heti liigaan tullessaan. Kun katsoo miten mahtavat pelaajat ovat kehittyneet, jokaisen aikajana on erilainen, Donovan sanoi.

Utahin Will Hardy on Markkasen aiempia NBA-valmentajia huomattavasti paremmin osannut rakentaa kuvioita, joissa suomalainen saa palloa liikkeessä.

– Kun pelaajan parhaat vuodet ovat 25 ja 30 ikävuoden välillä, on hieman epäreilua arvioida 21-vuotiaita eikä antaa heille aikaa kehittyä parhaimmilleen. Osa heidän kasvuaan on, että he käyvät läpi vaikeuksia ja haasteita. Minusta monet muutkin pelaajat kuin Lauri kuuluvat tähän ryhmään, Donovan sanoi.