Lauri Markkanen ei saa tätä kunniaa – Utahin päävalmentajalta kova linjaus: "Minusta on selvää"

– Jälleen kerran, kyse on joukkuekavereistani. Siinä kaikki. Valmentajat ovat tehneet mahtavaa työtä ja asettaneet minut tilanteisiin, joissa voin onnistua. Joukkuekaverit toimittavat minulle palloa ja luottavat minuun. Se tuntuu hyvältä. Aivan kuten minä luotan heihin, he uskovat minuun, Markkanen sanoi Jazzin nettisivuilla.

Markkanen aloitti vauhdilla ja nakutti jo ensimmäisellä neljänneksellä 18 pistettä, mikä on hänen yhden neljänneksen ennätyksensä NBA:ssa. Hän laittoi kolmosensa sisään tarkkuudella 6/15, kakkoset 9/12 ja vapaaheittonsa 13/13.

"Erilaisia tapoja vaikuttaa peliin"

Markkasen aiempi yhden ottelun ennätys NBA:ssa oli 38, johon hän oli yltänyt kahdesti, viimeksi joulukuussa Detroit Pistonsia vastaan. Kahdeksasta viime ottelusta neljässä Markkanen on heittänyt vähintään 30 pistettä.

– Hän on työstänyt erilaisia tapoja vaikuttaa peliin hyökkäyksessä. Hän on osoittanut ymmärtävänsä, miten pelata, kun vastustajat pyrkivät ottamaan tiettyjä asioita pois häneltä, Jazzin valmentaja Will Hardy kehui.