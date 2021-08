Teinipojan järjetön poliisipako Keravalla: kaahasi mönkijällä bussin kylkeen – video näyttää, että kavereilla oli hengenlähtö lähellä

Hengenlähtö lähellä

"Kuolema oli varteenotettava mahdollisuus"

– On ollut täysin sattumanvaraista, että kyydissä olleet henkilöt eivät ole vahingoittuneet vakavammin tilanteessa. Tällaisissa olosuhteissa riski jonkun henkilön vakavasta loukkaantumisesta tai kuolema on ollut varteenotettava mahdollisuus, käräjäoikeuden tuomiossa kerrotaan.

Selvisi sakoilla

– Hänen osin impulsiivinen käytös on osaltaan vaikuttanut tekoon. Toisaalta [kuljettaja] on lähtenyt tietoisesti pakenemaan poliisia ja ajanut kahden auton väliin törmäten niihin. Hänen on täytynyt ymmärtää, että menettelystä aiheutuu kaikille asiaan osallisille ajoneuvoille merkittäviä vahinkoja.