Kalle Rovanperä valmis maksamaan Portugalin menestyksestä koituvan kovan hinnan: "Sitten kärsitään"

Vuosi sitten Rovanperä lähti reitille ensimmäisenä ja onnistui mainiosti. Nyt paikka on hieman parempi.

– Aina se jotain vaikuttaa. Elfynin kanssa meillä on vähän eri ajolinjat, vähän eri ajotyyli. Ei se helppoa ole seurata vain kahta renkaanjälkeä tai neljää renkaanjälkeä tiessä. Ne ovat aika kapeat, mutta niitä pitkin pitää vain mennä. Varmasti Rally1:n viimeiseen lähtöpaikkaan asti koko ajan tie paranee.

Viime kaudella maailmanmestaruutta juhineen Rovenperän alkukausi on ollut haastava. Suomalainen on noussut palkintokorokkeelle ainoastaan kerran oltuaan kauden avanneessa Monte Carlon rallissa toinen. Edellinen voitto on viime lokakuulta Uudesta-Seelannista.