Kuskiruletti käynnistymässä – avautuuko suomalaiskuskille unelmapaikka rallin MM-sarjassa? "Se nyt on mahdollista"

– Olimme kakkossijalla melkein kahden täyden ajopäivän jälkeen. Sillä tavalla olimme lähellä ottaa sen, mitä olisi ollut otettavissa. Huonokuntoisella tiellä ei ihan riitä vauhti vielä muita vastaan. Sitten kun on vähän sileämpää, niin pääsemme heti voittokamppailuun mukaan. Huonokuntoiset tiet ovat vielä haaste meille, jokelalainen jatkoi.

Suninen on saanut Hyundain Rally2-autosta kehitettyä kilpailukykyisen auton vuoden aikana. Kaikissa ajamissaan MM-ralleissa Suninen on ollut voittokamppailussa mukana, mutta sekä epäonni että harmillinen ajovirhe Portugalissa ovat vieneet mahdollisuudet.

– Ei nyt hirveän kaukana enää olla (Skodan vauhdista). Siellä missä olemme ajaneet kehitystestiä, niin olemme päässeet hyvälle tasolle. Fakta on kuitenkin se, ettei päivässä voi kaikkea muuttaa. Vielä vaatii lisää töitä ja testiä, että saadaan joka olosuhteissa auto ja miksei kuskikin huipulle, Suninen valotti.

– Se on ollut puheissa. Tietysti sarjan puolelta tässä ei ole paljoa tekemistä, mutta lähdetään nyt ainakin Espanjaan ja ajetaan sitä kisaa varten hyvät testit. Yritetään saada auto hyväksi asvaltille.

Ensi vuoden suhteen Sunisen työpaikka on vielä arvoitus. Vaikka suomalainen ajoi ulos johtopaikalta Portugalissa, ovat tämän vuoden otteet kuitenkin nostaneet Sunisen arvostusta Hyundailla. Vauhdin lisäksi Suninen on osoittanut hallitsevansa myös auton kehitystyön.

– Ei ole enempää ollut puhetta (ensi vuodesta). Tietysti tuloksellisesti kausi on ollut pettymys, mutta on siellä ollut paljon vihreää valoa ja positiivista. Minulla oli hyvä vauhti Portugalissa ja pystyin taistelemaan voitosta. Virossa oli sama juttu ja Suomessa kanssa. Tosi paljon on kehitytty ja menty auton kanssa eteenpäin. Ainakin paikoitellen olemme olleet jo samassa vauhdissa Skodan kanssa, Suninen sanoi.