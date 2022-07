Teemu Suninen nostanut Hyundain voittotaisteluihin, Suomen rallista haussa historiallinen kruunu – ”Ei kukaan osannut kuvitella”

IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

– Sinänsä voi olla tyytyväinen, että kuinka isoja steppejä me olemme ottaneet. Ei kukaan osannut vielä vähän aikaa sitten kuvitella, että tällä autolla voisi voitosta ajaa. Nyt se on todistettu, että tälläkin ehtii, Suninen jatkoi viitaten Hyundain Rally2-autoon.

Seuraavan kerran Suninen tavoittelee luokkavoittoa reilun viikon kuluttua alkavasta Suomen MM-rallista. Vaikka Skodan etumatka on edelleen selkeä Hyundaihin verrattuna, on Suninen silti luottavainen kotikisan suhteen.

– Vähän kaksijakoiset on fiilikset Suomea ajatellen. Nyt on päällimmäisenä mielessä pettymys, mutta toisaalta sitten on taas uusi yritys. Se on samantyyppinen ralli kuin Viro, paljon meillä on läksyjä tehtävänä tästä rallista ja pitää vielä kehittää autoa. Silti perusasiat näyttävät hyvältä. Kysymys on lähinnä siitä, mitä kaikkea voimme ennen Suomea. Hyvällä tiellä silti ollaan, Suninen pyöritteli.