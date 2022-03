Rallihuippu Teemu Suninen uudesta sivutyöstään: "Ensi kertaa saan puhua suoraan"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Suninen toimii tällä kaudella osa-aikaisesti C Moren asiantuntijana rallilähetyksissä. Ainakin Monte Carlon ja Ruotsin rallien tv-kokemuksen perusteella työ on ollut mielekästä.

– On se ihan kivaa hommaa ollut. Minulla on aika paljon tietotaitoa nykyisistä autoista ja tavallaan on faktaa aika paljon. Pystyn juttelemaan asioista ja tiedän, mistä puhun, kun niillä autoilla useamman vuoden olen jo ajanut, Suninen summaa kosketustaan tv-maailmaan MTV Urheilulle.