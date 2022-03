Vihdoin! Teemu Sunisen sopimus julkistettiin

Korealaisvalmistajan Rally2-toimintaa pyörittää myös kaudella 2022 virolainen RedGrey-tiimi, jossa taustalla vaikuttavat Ott Tänak sekä Markko Märtin. Tallin kunnianhimoisena tavoitteena on valloittaa WRC2-luokan mestaruus tällä kaudella.

– Minulle oli tärkeää, että pääsemme testaamaan säännöllisesti ja kehittämään autoa. Sen vuoksi päädyin tähän sopimukseen. Minulla on nyt mahdollisuus rakentaa tästä kilpailukykyinen paketti ja kasvaa myös itse kuskina, Suninen jatkaa.

Suninen vaihtoi viime kaudella M-Sport Fordin tallista Hyundaille. Taustalla oli idea saada jumittuneelle uralle uusia tuulia. Monzan MM-rallissa Suninen pääsi jo viime marraskuussa Hyundain WRC-auton rattiin, mutta tällä kaudella luvassa on siis lähinnä kisoja WRC2-luokassa.

Vaikka WRC2-luokka on perinteisesti ollut Skodan ja Volkswagenin temmellyskenttä, toivoo tallipomo Julien Moncet Hyundailta tasonnostoa myös MM-sarjan kakkosluokassa.

– Moottoriurheilutoimintamme kannalta on kriittisen tärkeää, että olemme mukana WRC2-luokassa. Siellä voimme kehittää tulevaisuuden kuskeja sekä tehdä asiakasautostamme lajin parhaan. On hienoa, että Teemu on jälleen meidän riveissämme, sillä hänen debyyttinsä Rally2-autollamme oli vaikuttava, Moncet hehkuttaa.