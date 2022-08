Teemu Suninen tuhahtaa – Jyväskylä-voitto meni ja yöunet siirtyivät: "Kaikki varmaan ymmärtävät"

Sunisen ajaman Hyundain Rally2-auton etupuskuri osoittautui sunnuntaina päättyneen kilpailun jälkeen reilut puoli kiloa alipainoiseksi. Etupuskuri painoi tarkastuksessa 3 931 grammaa, kun sallittu vähimmäispaino on 4 510 grammaa.

Etupuskurin alipainoisuudessa oli Hyundain mukaan kyse inhimillisestä virheestä, mutta tuomaristo huomautti, että on kilpailevan tahon vastuulla varmistaa, että kaikki osat ovat sääntöjen mukaisia. Suninen kokee hylkäämisen yhtä kaikki kovaksi ratkaisuksi.

– Oli se aika rankka tuomio. Se on henkilökohtainen, eikä niin sanotusti rangaista tiimiä, jonka vika se on enempi ollut, mutta säännöt ovat sääntöjä.

"Ihan suorilta ei menty nukkumaan"

– En tiennyt yhtään asiasta. Vaikutti, että suurelle osalle tiimistäkin oli yllätys, että noin on päässyt käymään.

– Siinä vähän keskusteltiin, mitä siellä on käynyt. Ihan suorilta ei menty siitä nukkumaan.

– On haluttu käydä läpi, mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut ja millä välttää, ettei vastaavia tule tulevaisuudessa.