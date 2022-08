Villit huhut vievät Teemu Sunista floppikuskin tilalle WRC-luokkaan – "Ei ole minun asiani"

Hyundain Rally2-autolle voitto oli historian toinen MM-sarjassa. Auto debytoi viime elokuussa Belgian osakilpailussa, jolloin Jari Huttunen ajoi luokkavoittoon. Muut kilpakumppanit tosin keskeyttivät kaikki vähintään kertaalleen, joten siinä mielessä Sunisen voitto on erityisen arvokas korealaisvalmistajalle.

– Auto on hyvä ajettava, mutta vielä pitää saada muutamia osa-alueita paremmaksi. Nyt ainakin todistettiin, että se on voittaja-auto, Suninen kuvaili.

– Skoda on ollut täällä aiempina vuosina omassa kastissaan, mutta nyt me onnistuimme voittamaan. Se kertoo, että automme on jo hyvällä tasolla.