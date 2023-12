Ott Tänak tiedostaa Hyundailla odottavat paineet – "On onnistuttava"

– Aika hektistä tulee olemaan, joulukuussa riittää hommia. Olen ajanut (Hyundain i20-autoa) aiemmin, joten tietänen siitä jo jotain, mutta kyllä tässä ehdottomasti pitää päivittää itseä ja on tehtävä töitä, jotta olen valmiina ensi vuoteen, Tänak kertoi Autosport-sivustolle.

– Odotuksia on, ja (tallipäällikkö) Cyril Abiteboul on vahva johtaja eikä hän odota mitään vähempää kuin voittoja. Joten on onnistuttava, Tänak pohti tulevan kauden näkymiä Hyundain ratissa.