Teemu Selänne on valittu mukaan golfin Ryder Cupiin, missä hänen edustamansa Euroopan julkkisjoukkue ottaa mittaa Yhdysvaltojen tiimistä.
Selänne kertoi osallistuvansa New Yorkissa käytävään julkkisten Ryder Cupiin Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.
– Haluan vain sanoa, miten innoissani olen päästessäni New Yorkiin ensi viikolla, Selänne hehkutti Instagramissa.
– On suuri kunnia päästä pelaamaan julkkisottelussa Euroopalle Yhdysvaltoja vastaan. Molemmissa joukkueissa on kahdeksan pelaajaa. Mukana on näyttelijöitä, urheilijoita ja vaikka ketä.
Suomalaisen jääkiekkolegendan Euroopan joukkueessa pelaavat myös kokki Jose Andres, ex-malli Brooklyn Beckham, entiset koripalloilijat Pau Gasol ja ex-koripalloilija Toni Kukoc, sekä näyttelijät Tom Fleton, Oliver Phelps ja Catherine Zeta-Jones.
Yhdysvaltojen julkkistiimissä nähdään puolestaan artistit Noah Kahan, Miranda Lambert ja Kane Brown, kokki Bobby Flay, koomikko Colin Just, entiset jenkkifutarit Michael Strahan ja Eli Manning sekä entinen tennispelaaja John McEnroe.
Selänne ja kumppanit pääsevät seuraamaan samalla varsinaista Ryder Cupia, joka lyödään käyntiin perjantaina 26. syyskuuta.