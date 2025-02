HJK:lta uusi jättikaappaus – Teemu Pukki saa tutun pelintekijän rinnalleen

Alexander Ring siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan jalkapallon Veikkausliigassa pelaavan Helsingin Jalkapalloklubin miehistöön.

33-vuotiaan Ringin ja HJK:n välinen sopimus on määrä julkistaa lähipäivinä. Kokenut keskikenttäpelaaja on pelannut viime kaudet urallaan Amerikan pääsarjassa. MLS-vuosinaan pelintekijä edusti Austinia ja New York Cityä.

Maajoukkueurallaan Ring edusti Suomea 44 ottelussa. HJK:sta maailmalle lähtenyt pelimies on pelannut urallaan myös Saksan kentillä Borussia Mönchengladbachin ja FC Kaiserslauternin riveissä.

Tammikuussa HJK tiedotti Teemu Pukin paluusta Helsinkiin. Ring ja Pukki ovat muodostaneet Huuhkajissa tehokkaan kaksikon.