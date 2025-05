Teemu Muurimäen luomus nähdään viisulavalla yllättävän artistin päällä: "Todella helppo ja kiva projekti"

Teemu Muurimäki toimii Erika Vikmanin pukuvastaavana Euroviisuissa. Lisäksi hän on suunnitellut yhden maan viisuedustajan esiintymisasun.

Muotisuunnittelija Teemu Muurimäki toimii Suomea Euroviisuissa edustavan Erika Vikmanin pukuvastaavana tämän viisumatkalla. Vikmanin esiintymisasun on suunnitellut Anna Sarasoja, ja Muurimäki puolestaan pitää Baselissa huolen siitä, että Vikmanin asu pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa koko viisuviikon ajan ja näyttää tämän päällä juuri siltä kuin sen kuuluu.

Baselissa Muurimäellä on mukanaan suuri matkalaukullinen erilaisia puvun huoltamiseen tarvittavia välineitä, joita hän kuljettaa mukanaan euroviisuareenalle ja sieltä pois.

– Minä olen johtanut tätä pukuprojektia ja varmistan sen, että asu on Erikan päällä oikein päin ja oikealla tavalla. Teen myös pukuhuoltoa, eli aina, kun puvusta irtoaa niittejä, niin ruuvaan ne takaisin kiinni ja huollan vaatteen, Muurimäki kertoi MTV Uutisille.

Erika Vikmanin nahkainen esiintymisasu on koristeltu niitein.

Ensimmäisissä harjoituksissa Vikmanin esiintymisasusta irtosi neljä niittiä ja toisissa kymmenen. Muurimäki on nyttemmin ottanut järeämmät aseet käyttöön ehkäistäkseen niittien irtoamista.

– Otin liiman aseeksi tähän. Nyt olen ruuvannut (niittejä) liiman kera, joten ne pysyvät vähän paremmin kiinni puvussa, hän paljasti.

Vikmanin esiintymisasu on puhuttanut pitkin viisukevättä, ja nykyisessä asussa hänen takapuolensa on peitetty. Muurimäki kertoi, ettei esiintymisasun peittävyyteen ole enää Baselissa tehty muutoksia.

– Kyllä se on Annan (Sarasoja) kokonaisvisio, joka lavalla nähdään.

Vaikkei Muurimäki olekaan suunnitellut Vikmanin esiintymisasua, nähdään euroviisulavalla joka tapauksessa myös hänen luomuksensa. Muurimäki on nimittäin suunnitellut Itävallan euroviisuedustajan JJ:n esiintymisasun.

Teemu Muurimäki on suunnitellut Itävallan viisuedustajan JJ:n esiintymisasun.

Lue myös: Tämä on Euroviisujen toisen semifinaalin esiintymisjärjestys

Muurimäki ylistää yhteistyön Itävallan JJ:n kanssa olleen helppoa.

– Se on ollut todella helppo ja kiva projekti. Tapasin JJ:n pari kertaa Helsingissä, ensimmäisen kerran sovituksen merkeissä. JJ on ollut äärettömän helppo (asiakas). Hän oli ensimmäisistä pukuluonnoksista, että "I love it, tällä mennään", Muurimäki kertoi.

Katso Muurimäen haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!