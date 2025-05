Tämä on Euroviisujen toisen semifinaalin esiintymisjärjestys

Suomi kilpailee Euroviisujen toisessa semifinaalissa numerolla 16.

Vuoden 2025 Euroviisujen toinen semifinaali kisataan 15. toukokuuta Sveitsin Baselissa. Illan semifinaalissa on jaossa yhteensä 10 finaalipaikkaa, joista kilpailee 16 maata.

Lavalle nousee myös Suomea edustava Erika Vikman Ich Komme -kappaleellaan. Samassa semifinaalissa esiintyvät myös muun muassa Malta, Itävalta sekä Kreikka. Semifinaalissa voivat äänestää vain ne maat, jotka kilpailevat kyseisessä semifinaalissa.

Viime vuoden viisujen voittaja Sveitsi pääsee automaattisesti finaaliin yhdessä viiden suurimman rahoittajamaan, Espanjan, Italian, Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian kanssa.

Katso esiintymisjärjestys ja kappaleet:

1. Australia: Go-Jo – Milkshake Man

2. Montenegro: Nina Žižić – Dobrodošli

3. Irlanti: EMMY – Laika Party

4. Latvia: Tautumeitas – Bur Man Laimi

5. Armenia: PARG – SURVIVOR

6. Itävalta: JJ – Wasted Love

Iso-Britannia: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

7. Kreikka: Klavdia – Asteromáta

8. Liettua: Katarsis – Tavo Akys

9. Malta: Miriana Conte – SERVING

10. Georgia: Mariam Shengelia – Freedom

Ranska: Louane – maman

11. Tanska: Sissal – Hallucination

12. Tšekki: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

13. Luxemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

14. Israel: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Saksa: Abor & Tynna – Baller

15. Serbia: Princ – Mila

16. Suomi: Erika Vikman – ICH KOMME