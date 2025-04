Erika Vikman tekee paljastuksen uudesta viisuvaatetuksestaan: "Maailmanluokan asu"

Erika Vikman alkaa pian keskittyä täysillä Euroviisuihin valmistautumiseen.

Erika Vikman valmistautuu täyttä häkää Baselin Euroviisuihin. Pitkin kevättä Vikman on tehnyt promokeikkoja ympäri Eurooppaa, mutta nyt on aika laittaa täysi keskittyminen tulevaan kisakoitokseen.

– Nyt on promot promoiltu ja ensi viikko on treeni- ja pakkausviikko. Lähden sinne todella niin, että odotan sitä todella innolla, Vikman kertoi MTV Uutisille Berliinissä.

Esitystä on hiottu huippuunsa, ja myös Vikmanin uutta esiintymisasua tehdään paraikaa.

Vikman kertoo, että uuden esiintymisasun on suunnitellut muotisuunnittelija Anna Sarasoja. Artisti kuvailee lopputuloksesta tulevan "maailmanluokan" asu.

– Siitä tulee upea. Siinä on tosi paljon asennetta. Takapuolta on vähän peitetty, että esitys menee läpi Euroviisuissa. Mutta se ei hidasta, se ei todellakaan hidasta menoa. Siitä tulee tosi hieno.

Ainoastaan yhden yksityiskohdan asustaan Vikman suostuu tällä erää kertomaan.

– Sen voin paljastaa, että mustaa nahkaa.

Erika Vikman kertoi alunperin maaliskuussa ruotsalaismedia Expressenille, että Euroviisuja järjestävä Euroopan yleisradiounioni EBU haluaa artistin muuttavan esiintymisasuaan, joka Vikmanilla oli yllä Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa.

– EBU on sanonut, että se on vähän liian seksuaalista. He haluavat peittää takapuoleni. Meidän on noudatettava heidän sääntöjään ja muutettava asuani. Mutta se tuntuu vähän kaksinaamaiselta: heidän mielestään show'ni on ”liikaa”, mutta koko juttuni on olla ”liikaa”, Vikman sanoi tuolloin Expressenille.

Vikman edustaa Suomea Baselin Euroviisuissa kappaleellaan Ich komme. Euroviisut järjestetään Sveitsin Baselissa 13.-17. toukokuuta.