Yle: Erika Vikmanin esiintymisasu muuttuu peittävämmäksi – laulajalta napakka vastaus: "Vapautta pepuille"

Erika Vikman kertoo Ylelle, että hänen esiintymisasuunsa tulee muutoksia Euroviisuissa.

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman kertoo Ylen haastattelussa viisuesityksestään. Laulajan mukaan hänen euroviisuesityksensä tulee olemaan hänen UMK-esitystään vauhdikkaampi, jonka lisäksi hänen esiintymisasuunsa tulee muutoksia.

– Totta kai pyllyä on vähän peitetty. Se on meidän tapa hillitä tätä esitystä vähän, koska me ei voida mun energiasta ja presenssistä tinkiä. Jos nyt joku kangas sitä auttaa, niin let's go, Vikman kertoo Ylelle.

Vikman postasi sunnuntaina TikTokiin videon, jonka yhteydessä hän kehottaa "nauttimaan takapuolesta ennen kuin se peitetään". Videolla hän heiluttaa takapuoltaan ja poseeraa Lady Gagan kappaleen soidessa taustalla.

– Vapautta pepuille, Vikman kirjoittaa englanniksi videon kuvatekstikentässä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Vikmanin TikTok-videon kommenttikenttään on jätetty kymmeniä viestejä. Moni kommentoija on näreissään laulajan puolesta.

– Eli Windows95Man oli ok stringeissä, joissa vilkkui yksi ja toinenkin asia, mutta sinä et tuossa asussa? yksi kirjoittaa.

– Älä peitä sitä, toinen kommentoi.

– Lepää rauhassa peppu, sinua tullaan kaipaamaan, kolmas heittää.

Vikman kertoi maaliskuussa ruotsalaisen Expressen-lehden haastattelussa, että EBU haluaisi sensuroida hänen Euroviisu-esiintymisasuaan ja peittää hänen takapuolensa.

– EBU on sanonut, että se on vähän liian seksuaalista. He haluavat peittää takapuoleni. Meidän on noudatettava heidän sääntöjään ja muutettava asuani. Mutta se tuntuu vähän kaksinaamaiselta: heidän mielestään show'ni on "liikaa", mutta koko juttuni on olla "liikaa", Vikman sanoi Expressenille.

Tämän jälkeen Yleisradion Euroviisujen päätuottaja Anssi Autio kommentoi, ettei Vikmanin esitystä ole muutettu EBU:n vaatimuksesta. Autio vahvisti, että EBU:n kanssa on käyty keskusteluja, mutta mitään suoranaisia vaatimuksia ei hänen mukaansa ole esitetty.

Vikman kertoi samoihin aikoihin Instagramissa, että EBUn mukaan hänen UMK-vetonsa ei olisi sellaisenaan sopiva viisuissa, vaan sitä täytyy hillitä. Vikmanin mukaan hänen UMK-asunsa paljastavuus mainittiin osana kokonaisuutta.