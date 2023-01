Teddy opetteli itse lukemaan 2-vuotiaana – hyväksyttiin Mensan jäseneksi ennätyksellisen nuorena: "Äiti, lasken mandariinikiinaksi"

2-vuotiaana itsensä lukemaan opettanut Teddy Hobbs on hyväksytty nuorimpana jäsenenä ikinä Ison-Britannian Mensan jäseneksi, kertoo muun muassa BBC. Nyt jo 4-vuotiaalla Teddylla on huima kielipää, ja poika osaa muun muassa laskea sataan kuudella eri kielellä äidinkielensä lisäksi. Kielien joukossa on muun muassa mandariinikiina, saksa ja ranska.