Teboil toi myyntiin houkuttelevan halvan "vihreän" polttoaineen – luvattomasta käytöstä kuitenkin kallis lasku

Venäläisen Lukoilin omistama Teboil-ketju on tuonut myyntiin markkinointinimeä Green+ kantavan sataprosenttisesti uusiutuvan polttoöljyn eli löpön, joka on tarkoitettu työkoneisiin.

Teboil kertoo tiedotteessaan, että maanantaina myyntiin tuotu uusiutuva polttoöljy on valmistettu täysin jäte- ja tähderaaka-aineista. Sen asemajakelun aloittaminen mahdollistaa Teboilin mukaan pienempien erien tankkaamisen.

– Tuotteen hiilijalanjälki on liki 90 prosenttia pienempi koko elinkaaren ajalta fossiiliseen polttoöljyyn verrattuna, tiedotteessa luvataan.

Halvimmillaan 1,79 euroa per litra

Teboilin uutuuslöpöä on toistaiseksi myynnissä vain kahdella asemalla. Helsingin Ruskeasuon Teboililta kerrottiin MTV Uutisille, että polttoaineen hinta on tänään torstaina 1,99 euroa litralta. Kauniaisten Teboililla sitä myydään 1,79 eurolla per litra.