Kirjailijaa on yritetty saada kommentoimaan asiaa, mutta häntä ei olla onnistuttu tavoittamaan.
Kustantamot Enostone ja Helmivyö jatkavat plagiaattiepäilyjen selvittämistä. Molemmat kustantamot kertoivat viikonloppuna vetäneensä myynnistä kaksi erillistä Harri Istvan Mäen teosta tekijänoikeusrikkomusten takia.
Kustantajien mukaan Istvan Mäki ei ole kiistänyt kopiointia. Toistaiseksi kustantamot eivät ole ryhtyneet suurempiin toimenpiteisiin kuin kirjojen vetämiseen pois myynnistä.
– Tämä on minun pääasiani ollut koko ajan, että sen kirjan leviäminen pitää pysäyttää. Sen jälkeen tehdään seuraavat toimenpiteet, kertoi Enostonen kustantaja Kalle Niinikangas.
Helmivyön kustantaja Juri Nummelin sanoo, ettei kirjasta koitunut kustantamolle tappiota, eikä hänellä ole kirjailijalle vaatimuksia. Kirjaa ehdittiin hänen mukaansa myydä vain joihinkin kirjastoihin ennen kuin se vedettiin pois myynnistä.