50 vuoden ikään päässyt UMO Helsinki Jazz -orkesteri on suomalaisen jazzin kivijalka.

UMO Helsinki Jazz on levyttänyt puolen vuosisatansa aikana yli 60 albumia ja esiintynyt jazzin kärkinimien kanssa. Suomen ainoa kuukausipalkalla soittava big band haluaa houkutella uutta yleisöä jazz-konsertteihin.

Keski-ikään ehtinyt orkesteri pitää edelleen kiinni uudesta musiikista nimensä mukaisesti.

– Kuten jazzmusiikkiin kuuluu, niin se elää aina sen ajan mukana. Matkalla on tarttunut vuosi vuodelta lisää, mutta se ydin ja alkuperäinen ajatus on silti kuitenkin se sama, tiivistää UMO Helsinki Jazz Orchestran toimitusjohtaja Henriika Steidel-Luoto.

UMOlla on noin 80 konserttia vuodessa. Kuva: Heikki Kynsijärvi.UMO, Heikki Kynsijärvi

"Vaihteleva musiikki ja hyvä yhteishenki"

Toimitusjohtaja kuvailee jazzin asemaa suomalaisessa musiikkikentässä näin:

– Suomalainen jazz-musiikki ja suomalainen jazz-musiikkikenttä on valtavan korkeatasoinen. Meillä on näinkin pieneen maahan valtavan laaja kenttä, joka on levittäytynyt ympäri Suomea. Meillä on tosi paljon aivan huippuammattilaisia suhteessa siihen, miten vähän meitä täällä Suomessa on, arvioi Steidel-Luoto.

Trumpetisti Mikko Pettinen on soittanut UMOssa lähes 30 vuotta.

– Vaihteleva musiikki, kunnianhimoinen ja tosi hyvä yhteishenki, mukavat muusikkokaverit. Meillä on niin hyviä soittajia bändissä, niiltä kuulee niin loistavaa soittoa ja loistavia improvisoivia sooloja, että saan siitä vaikutteita ja motivaatiota omaankin treenaukseen, pohtii Pettinen syitä, jotka ovat pitäneet hänet mukana UMO:ssa.

"Jazz ei ole koskaan samanlaista"

UMO esiintyy vuosittain noin 80 konsertissa. Ohjelmistoon kuuluu yli 4 000 sävellystä, ja orkesteri on levyttänyt yli 60 albumia. Orkesteri esiintyy myös kouluissa, päiväkodeissa ja palvelutaloissa. Jazzin leimasta marginaalimusiikkina halutaan pyristellä eroon.

– Jazz nimenomaan kuuluu kaikille. Jazzista tekee ihanaa se, että se ei ole koskaan samanlaista, joten ei ole mitään, mitä pitäisi ymmärtää, rohkaisee Steidel-Luoto.

– Siellä on vaikutteita popmusasta, klassisesta musasta, kansanmusiikista, mustasta soul-funkmusasta, kaikkea. Me tehdään tätä kaikkea, sanoo Pettinen.

"Hienointa on hillitön laatu"

Vuosien mittaan UMO on esiintynyt monien kansainvälisten jazzlegendojen kanssa. Ne ovat myös soittajille mieleenpainuvia kokemuksia.

– On saanut soittaa upeiden muusikoiden, solistien ja laulajien kanssa, niiden omien idolien kanssa: Kenny Wheeler, Maria Schneider, Benny Golson, luettelee Pettinen.

Suomalaisessa jazzissa on omat erityispiirteensä.

– Siinä on tietty melankolisuus. Se ehkä yhdistää muitakin Pohjoismaita. Sitten ehkä Suomessa on vielä vähän slaavilaistakin melankoliaa. Siitä tulee aika persoonallista, kun se perinne yhdistyy afroamerikkalaispohjaiseen jazz-rytmiikkaan, kuvailee Pettinen.

UMOlla on myös uskollisia ihailijoita, jotka käyvät lähes kaikissa konserteissa.

– Hienointa on se hillitön laatu. Se on aivan kansainvälistä tasoa. Plus se, että on helkkarin hienoa, kun on 18 ja välillä enemmänkin ihmistä lavalla. Tämä on noin 130:s keikka, jossa olen käynyt tänä vuonna. Ja siitä on varmaan jatsia 100. Sen verran tulee käytyä, ei enempää, naurahtaa Olli Nurmi.