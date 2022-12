"Täyttä puppua": Keskustan ja vihreiden riita luonnonsuojelulaista kärjistyi päällehuuteluksi Uutisaamussa – Keskustan Kalmarilta erikoinen rypsipeltovertaus

– On todella poikkeuksellista, että muut hallituspuolueet ovat joutuneet poistumaan kokouksesta käytävälle ja sen jälkeen keskusta on tehnyt pykälämuutoksia opposition kanssa, eikä ole ollut mitään kuvaa, mitä muutoksia tullaan tekemään, Holopainen sanoi.

– Tämä on vakava paikka, kun valmistelua on tehty tietopohjaisesti pitkään, ja yksi puolue toimii näin. Käyttääkö valiokuntanne mitään tutkittua tietoa hyväkseen, Holopainen kysyi.

Kalmari puolustautui, ettei toiminta ole täysin poikkeuksellista, sillä vihreätkin on aiemmin valiokunnassa äänestänyt muita vastaan. Mutta keskustalta moista ei ole monesti nähty, hän myöntää.

"Keskusta alistui metsäteollisuuden lobbaukselle taas"

Holopainen syyttää, että keskusta on alistunut jälleen kerran metsäteollisuuden lobattavaksi tutkitun tiedon sijaan.

Mutta Holopaisen mukaan argumentti omaisuudensuojasta on kumottu moneen kertaan.

– Edes perustuslakivaliokunta ei kiinnittänyt näihin pykäliin siltä osin huomiota. Ilmeisesti tässä on otettu tietoa jostain ihan muualta, erittäin huolestuttavaa, että tässä valiokuntavaiheessa yhteistyö alkoi rakoilla näin pahasti.

– Ymmärrän, että on olemassa puolueita, joille omaisuudensuojalla ei ole mitään merkitystä, silloin kun on kysymys maanomistuksesta (Holopainen: "Täyttä puppua"). Mutta keskustalle se on itseisarvo, Kalmari kommentoi.