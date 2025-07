Ryan Lasch teki yllätysvalinnan – tällaisia vaihtoehtoja hyökkääjätähti puntaroi

Yhdysvaltalaishyökkääjä Ryan Laschin ensi kauden seuravalinta on varmistunut.

Kahdella viime kaudella Pelicansissa pelannut Lasch on solminut vuoden mittaisen pelaajasopimuksen oslolaisen Vålerangan kanssa.

Laschin siirtoa Norjaan voi pitää yllättävänä, sillä mies on mättänyt hirmuisia tehopisteitä reilun vuosikymmenen ajan kaikissa sarjoissa, joissa on pelannut. Viime kaudella hän iski pahasti rämpineessä Pelicansissa 54 ottelussa tehot 13+39=52 ja oli joukkueensa paras pistemies.

Kaikkiaan Lasch on pelannut Pelicansin ja TPS:n paidassa SM-liigassa 237 ottelua, joissa on tehnyt tehot 68+173=241. Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä Lasch on tahkonnut kymmenen kauden aikana 418 ottelua tehoin 110+269=379. Lasch on pelannut kahden kauden ajan myös Sveitsin pääsarjassa.

Yhdysvaltalainen on voittanut Ruotsin mestaruuden kahdesti ja Sveitsin mestaruuden kerran. Pelicansin kanssa hän pelasi SM-liigan finaaleissa keväällä 2024.

– Ryan Lasch on ollut yksi Ruotsin pääsarjan parhaista pelaajista vuosien ajan. Hän on loistava hyökkäyspäässä ja on voittanut paljon. Olemme todella iloisia siitä, että hän teki sopimuksen kanssamme ja odotamme innolla hänen pelaamistaan joukkueessamme ensi kaudella, seuran urheilujohtaja Mårten Ask sanoo seuran tiedotteessa.

Laschin saaminen Våöerengaan oli Askin mukaan pitkä prosessi. Hän kertoo kuulleensa (Laschin entiselta joukkuekaverilta) Mats Rosseli Olsenilta, että Lasch harkitsi pelaamista Norjassa ja ottaneensa yhteyttä hyökkääjään.

– Prosessi kesti lähes kaksi kuukautta, mutta kun pääsimme neuvotteluihin, homma eteni nopeasti, ja Lasch allekirjoitti sopimuksen viime viikolla.

Lasch puolestaan puntaroi kesän aikana tarjouksia Suomesta, Ruotsista, Saksasta ja Norjasta. Lopulta hänen entinen joukkuekaverinsa Rosseli Olsen oli keskeinen tekijä valinnassa.

– Minulla on ollut hyviä keskusteluita Mortenin (Ask) ja "Rossin" (Rosseli Olsen) kanssa ja heillä on ollut vain hyvää sanottavaa kaupungista, seurasta ja sen tulevaisuuden suunnitelmista. Minusta seuran tulevaisuuden suunnitelmat vaikuttavat hyvin lupaavilta ja sellaisilta, joissa haluan olla mukana.