Täysin päätön lista! Nämä kaikki F1-ennätykset Max Verstappen nappasi nimiinsä yhden kauden aikana

Pisteputkella on mittaa kaksi kisaa enemmän. Edellisen kerran Verstappen on jäänyt pisteittä 10. huhtikuuta 2022 ajetussa Australian GP:ssä. Hamiltonin vuosina 2018–2020 tekemä F1-ennätys (48) on toki vielä seitsemän kisan päässä, mutta sprinttien ansiosta Verstappenilla on omasta pisteputkestaan jo kuusi pistettä Hamiltonin vastaavaa enemmän (1004–998).