Täysin häpeilemätön myymälävaras tallentui valvontakameraan – "Meidän pitää ehkä hankkia vesipistooli"

Lokit ovat tunnetusti melko röyhkeitä ollessaan nälkäisiä. Niitä eivät kosketa yhteiskunnan normit tai lait, vaan ruoka on ruokaa.

Pohjois-Yorkshiressa, Isossa Britanniassa sijaitseva Heron Foods -ruokakauppa on saanut kokea tämän jopa tilityksessään. Kaupassa nimittäin vierailee useasti päivässä häikäilemättömän nenäkäs lokki, jonka henkilökunta on nimennyt Stepheniksi, kirjoittaa Daily Mail .

Stephen on mieltynyt erityisesti pieniin sipsipusseihin, joita se ryösti erään päivän aikana jopa 18 kappaletta.

– Stephenin silmällä pitäminen on jo osa-aikainen työ. Lokit ovat päivittäistä elämää täällä Fileyssa ja ne voivat olla pienoinen vaiva, mutta on hulvatonta, miten röyhkeä se on. Meidän pitää ehkä hankkia vesipistooli, Scorer toteaa.