Tays kaipaa rokotuksiin nuoria keski-ikäisiä: Mutta vuonna 1996 syntynyt, tiesitkö olevasi varhaiskeski-ikäinen?

Tays kannustaa tiedotteessaan nuoria keski-ikäisiä rokotuksiin, sillä jopa noin kolmasosa 25–39-vuotiaista ei ole vielä ottanut ensimmäistä rokotustaan Taysin sairaanhoitopiirissä. Kyse on siis vuosina 1981–1996 syntyneistä ihmisistä, joiden on nyt Taysin linjauksen mukaan pidettävä itseään varhaiskeski-ikäisinä.

Itse asia on kuitenkin tärkeä ja vakava. Tays kehuu, että rokotustahti on ollut hyvää kouluissa sekä 16–19-vuotiaiden keskuudessa, joista liki 70 prosenttia on tällä hetkellä on saanut ensimmäisen rokotteen.