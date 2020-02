Millenniaali, sinäkin olet jo vanha – Britney Spears sai oman ökyhintaisen selfie-museon, jossa pop-tähden musiikkivideot heräävät henkiin

Hittikappaleet isosti esillä

Esille on nostettu esimerkiksi Oops!...I Did It Again, Toxic, ja I'm a Slave 4 U -videoiden visuaalinen maailma. Yksi huone on rakennettu Baby One More Time -musiikkivideon luokkahuoneeksi, toinen puolestaan Toxic-videosta tutuksi lentokoneen matkustamoksi.