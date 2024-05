Taylor Swift -fanit matkaavat Ruotsiin kovin odotuksin: "Vuosisadan upein keikka"

Maailmantähti Taylor Swiftin on määrä esiintyä Tukholman Solnassa viikonloppuna. Swiftiä katsomaan matkaa iso fanikunta myös naapurimaa Suomesta.

– On kovat odotukset, tulee varmaan ihan huippu keikka, Kankkunen kertoo.

– Siitä on melkein vuosi, kun liput ostettu. On kerennyt odottamaan jo. Asut on mietitty valmiiksi, Mäkinen toteaa.