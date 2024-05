Taylor Swift -fanit kokoontuivat Helsingissä yllättävästä syystä – "Siitä on kasvanut iso perinne"

Tänään Swift-fanit kokoontuivat Helsingissä tehdäkseen ystävyyskoruja. Faneilla on tapana vaihdella koruja keskenään konserttien aikana.

Fanien keskuudessa jo perinteeksi muodustunut tapa sai alkunsa artistin kappaleesta You´re on Your Own, Kid, jossa Swift pyytää tekemään ystävyyskoruja, kertoo Helsingin tapahtuman järjestänyt Anna Mattila.