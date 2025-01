Suomen matkailu tarvitsee Taylor Swift -ilmiön: Vuodessa yli miljoonan matkailijan vaje, heistä 800 000 venäläisiä

Pääkaupunkiseudun hotellien yöpymisistä on jäänyt pois noin 20 prosenttia. Matkamessuilla Helsingissä uskotaan silti alan kasvumahdollisuuksiin.

Marjo Huittinen halusi kuulla matkamessuilla lisää Kaarinan kaupungista, jossa hän on jo aiemmin vieraillut.

– Kuulin myös lautoista Naantalista. Ne kiinnostavat kanssa, Huittinen sanoo.

Kaarinan Kehitys Oy:n yritysasiamies ja työllisyyskoordinaattori Ritva Lindström muistuttaa, että myös kotimaa on hieno matkustuskohde.



– Me toivomme, että ihmiset lähtisivät enemmän ja enemmän liikkeelle ja kiertämään kotimaata, sanoo Lindström.



– Kaikkien ei aina tarvitse lähteä ulkomaille, koska meillä on aivan upeita paikkoja täällä saaristossa.

Yli miljoonan matkustajan vajaus

Samaan aikaan matkustajia ulkomailta halutaan lisää Suomeen. Tilanne ei ole helppo, ensin oli korona-aika ja naapurimaa käy edelleen sotaa.

– Meiltähän puuttuu 800 000 venäläistä matkailijaa vuositasolla ja yli 300 000 kiinalaista ja hongkongilaista matkailijaa, toteaa Scandic Hotelsin maajohtaja Laura Tarkka.



– 1,1 miljoonaa matkailijaa on se vaje, joka meiltä puuttuu Suomen matkailusta.



Tilanteen odotetaan palautuvan ennalleen, mutta siinä menee useampi vuosi.



– Olemme arvioineet, että vuosina 2028-29 olemme siinä samassa tilanteessa missä ennen covidia.



– Meidän pitäisi päästä siitä vielä yli, koska investointeja on kuitenkin tehty alalla valtavasti, Tarkka sanoo.

Miljoonien markkinointisatsaus

Kööpenhaminasta on tullut ruokamatkailun kautta Pohjoismaiden suosituin pääkaupunki. Tosin markkinoinnissakaan ei ole säästelty.



– Kööpenhaminassa on varattu reilut 30 miljoonaa vuodessa pelkästään Kööpenhaminan markkinointiin. Meillä puhutaan ehkä kymmenesosasta siitä, jos otetaan pääkaupunkiseudun markkinointi, kertoo SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.

Maailmantähti toi Ruotsiin puoli miljardia euroa

Suomi tarvitsee tapahtumia ja konferensseja lisäämään kansainvälistä näkyvyyttä.



– Yhden uuden konferenssin saaminen, sehän ei tule vuodessa, vaan se on useamman vuoden työ, jotta saadaan konferenssi tuotua tänne Suomeen, Krook sanoo.



Kun Helsinkiin saapuu yksi konferenssimatkustaja, hän jättää kaupunkiin 2000 euroa. Brittibändi Coldplayn vaikutuksen Helsingin talouteen laskettiin puolestaan olevan 60 miljoonaa neljän päivän keikkojen aikana.



– Taylor Swiftin vaikutus Ruotsiin oli puoli miljardia euroa. Niin moni ihminen matkusti ympäri maailmaa Taylor Swiftin konserttiin ja jäi Tukholmaan tekemään myös muuta, sanoo Laura Tarkka.



– Mikä boosti siitä tuli kokonaisuutena kansantaloudelle. Ruotsi nosti sen perusteella BKT-ennustetta viime vuonna.

Matkailun kasvumahdollisuuksiin uskotaan

Matkailu on yksi niitä harvoja aloja, joilta voidaan hakea kasvua, lisää verotuloja ja työllisyyttä.



– Tottakai on asioita, joita pitää petrata, mutta pääasia on tämä kasvupotentiaali, toteaa myös messupuhujana käynyt EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.