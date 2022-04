Taylor keksii työkseen nimiä vauvoille – palvelu kustantaa jopa kymppitonnin

33-vuotias amerikkalaisnainen on alkanut tehdä bisnestä lasten nimillä, kertoo New York Post . Taylor perusti jo 2015 yrityksen, josta voi ostaa vauvannimipalveluita.

Nimi maksaa jopa kymppitonnin

"Holistiseksi ja intuitiiviseksi vauvannimikonsultiksi" itseään tituleeraava Taylor toimii myös doulana. Nainen kertoi The New Yorkerin haastattelussa nimenneensä vuonna 2020 yli sata vauvaa; nimeäminen maksaa vähintään 1500 dollaria, noin 1300 euroa, mutta osa pareista on pulittanut jopa 10 000 dollaria, siis yli 9000 euroa, nainen väittää.