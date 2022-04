Tiesitkö? Näin Jallu eli Jaloviina on saanut nimensä

Konjakista ja viinasta valmistettu Jaloviina on Suomen alkoholihistorian vanhimpia tuotteita. Se tuli markkinoille syksyllä 1932, muutama kuukausi kieltolain päättymisen jälkeen. Jaloviina on ainoa yhä myynnissä oleva suomalainen väkevä alkoholijuoma, joka on pysynyt markkinoilla yhtäjaksoisesti 90 vuoden ajan kieltolain päättymisvuodesta lähtien.