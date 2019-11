Ranskalainen paroni raiskasi ainakin 140 pikkulasta, jonka jälkeen murhasi heidät eristyneessä linnassaan – uhreja ei kaivannut kukaan

Lasten häviäminen ei herättänyt huomiota



Hämmästyttävää tapauksissa on se, että pienten lasten häviäminen ei herättänyt paikallisissa suurta huomiota.

Pietiläisen mukaan lapsikerjäläiset olivat tuohon aikaan yleinen näky Ranskan maaseudulla ja helppoa saalista sarjamurhaajalle. Sarjamurhaajia tutkineena Pietiläinen kiinnittääkin huomiota siihen, että uhrien helppo saatavuus on yksi keskeinen tekijä murhaajauran muodostumisessa.

Kertoi teoistaan avoimesti

Oikeudenkäyntipöytäkirjoista ilmenee, että de Rais nautti suunnattomasti lasten kiduttamisesta ja heidän kuolemansa seuraamisesta. Hän on puhunut kuulusteluissa murhista avoimesti ja yksityiskohtaisesti.

Sadistista raakuutta

Paronissa on Pietiläisen mukaan paljon yhteisiä piirteitä nykyajan sarjamurhaajien kanssa, sillä hän kertoi murhista poikkeuksellisen tarkasti ja graafisesti.

Pelokasta lasta paroni on yrittänyt rauhoitella vakuuttelemalla, että kyse on vain leikistä. Sitten paroni on ottanut sukuelimensä esiin ja masturboinut.