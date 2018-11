Tavalliset netinkäyttäjät paikansivat toisen lasten hyväksikäyttöpaikan Europolin listalta? Suomalainen Olli mukana etsinnöissä

Poliisijärjestö hyödyntää somen joukkoälyä

Europol jakaa sivuillaan ja sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa on kuvankaappauksia materiaalista, jossa esitetään lasten hyväksikäyttöä. Kuvista on poistettu henkilöt, mutta yleisön toivotaan kuvissa sijaitsevien esineiden ja paikkojen avulla voivan antaa viranomaisille vihjeitä siitä, missä materiaali on kuvattu. Tällä toivotaan päästävän myös lapsia hyväksikäyttävien rikollisten kintereille, ja mahdollisesti estävän hyväksikäytön jatkuminen.