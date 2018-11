Kun joku tunnistaa kuvasta paikan kuten vantaalainen Olli, saattaa lapsi pelastua pedofiilin kynsistä – jo 9 lasta pelastettu kansalaisten avulla

Europol on julkaissut sivuillaan joukon kuvia paikoista ja esineistä, jotka on poimittu materiaalista, jossa lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi. Yleisön toivotaan kertovan viranomaisille, jos he tunnistavat kuvissa näkyvät esineet tai paikat. Viranomaiset voivat hyödyntää vihjeitä hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden lasten pelastamiseksi ja rikollisten saattamiseksi vastuuseen teoistaan. Tunnistusta kaipaavat kuvat voit katsoa Europolin sivulta löytyvästä Trace an Object -kampanjasta.