Tavallinen kanadalaispariskunta pidätettiin Kiinassa ravintolaillan päätteeksi – näin kahvilanpitäjistä tuli suurvaltapolitiikan pelinappuloita: "Ajattelin sen olevan viimeinen iltani"

Valtapeliä pidätyksillä

Rangaistus kiinalaismiehen pidätyksestä

Kuulusteluja päivittäin, vettä vain pyydettäessä

– Sanoin, että teillä on väärä ihmiset. He vastasivat, että me olemme juuri oikeat ihmiset, Julia Garratt kertoo Globe and Mail -lehden haastattelussa.