Vakoojavanhemmat valehtelivat lapsilleen näiden koko elämän ajan – tytär purskahti itkuun matkalla Putinin luo

Sofia ja Daniel eivät puhuneet venäjää ja saivat vasta myöhemmin tietää, kuka on Vladimir Putin. Varsinainen uutispommi oli, kun käytännössä heidän koko identiteettinsä paljastui silmänlumeeksi. Vanhemmat kertoivat vasta lentokoneessa matkalla Turkin Ankarasta Moskovaan, että lapset olivat venäläisiä.

Lasten vanhempien oikeat nimet ovat Artem Dultsev ja Anna Dultseva . He ovat niin kutsuttuja illegaaleja, eli valehenkilöllisyyden ottaneita Venäjän vakoojia, joilla ei ollut diplomaattistatusta. Toisin kuin suurlähetystöissä diplomaattisuojan alla työskentelevät vakoojat, illegaalit eivät ole turvassa kohdemaidensa lain kouralta.

Murhaaja, vakoojia ja miljonäärihakkereita – he saivat vapauden vankienvaihdossa

Naapuri: perhe eli omissa oloissaan – luuli venezuelalaisiksi

Ljubljanaan vuonna 2017 muuttaneen perheen vanhemmat käyttivät nimiä Ludwig Gisch ja Maria Rosa Mayer Muños . Dultsev esiintyi peitetehtävässä IT-alan start up -yrityksessään, kun taas Dultseva pyöritti verkossa toimivaa taidegalleriaa.

– En ollut vakuuttunut. Se oli viisi vuotta jäljessä sen aikaista eurooppalaista teknologiaa, tai jopa mitään Venäjällä tehtyä, ystävä kertoo The Guardianille .

The New York Timesin toimittaja vieraili Ljubljanassa perheen asuinalueella Črnučessa. Naapureiden mukaan koirankin omistanut perhe pysytteli pitkälti omissa oloissaan, ja heidän luonaan kävi vieraita vain harvoin.

– He eivät koskaan sanoneet hei kenellekään ja elivät täysin eristäytynyttä elämää. Luulin, että he olivat Venezuelasta, kertoi vastapäätä asuva 93-vuotias Majda Kvas lehdelle.

The Guardianin tapaamat naapurit puolestaan pitivät aluksi tietoja vakoilusta median valheina, niin tavalliselta perhe vaikutti.

– Puhun espanjaa hyvin ja voin vannoa, ettei heillä ollut aksenttia. He olivat tavallisia, mukavia ihmisiä. Ei ollut mitenkään mahdollista, että he olivat vakoojia, nimettömänä esiintynyt naapuri kuvaili.

Lapset otettiin sijaiskotiin ja he jatkoivat opiskeluaan englanniksi kansainvälisessä koulussa. Brittikoulu kustansi vuodessa yli 10 000 euroa per oppilas.

Vanhemmat olivat vankilassa heinäkuun loppuun saakka. Päivä ennen vanginvaihdon toteutumista kumpikin myönsi tuomioistuimelle syyllisyytensä, ja he saivat 19 kuukauden vankeustuomion. Koreografia oli osa vanginvaihto-operaatiota.

"Tytär itki hieman"

Venäjän televisio esitti maanantaina pariskunnan haastattelun, jossa he kertoivat paluustaan vanhempien kotimaahan. Reportaasissa perhe käyskentelee yhdessä ulkomaantiedustelun päämajan pihamaalla.

– Meille kaikista tärkeintä on perhe. Se pitää meidät pinnalla. Kotimaa on myös perhe, Dultsev sanoo toimittajalle.

Pariskunta aikoo jatkaa Venäjän palvelemista. Vanhemmat kehuvat Sofian olevan taitava kielissä, ja että tytär on ilmaissut kiinnostuksensa vakoojan tehtävään aikuisena.

– He tekivät uhrauksia, joita tavalliset ihmiset eivät voisi koskaan ymmärtää. He kasvattivat lapsensa espanjankielisiksi katolisiksi. Nyt heidän täytyy opettaa, mitä on borssi, tv-kanavan toimittaja hehkuttaa.