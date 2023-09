Manchester Unitedin tähtihyökkääjä Suomen kimpussa – Tanskan päävalmentajalta ylevä lausunto Huuhkajista ja huomio tulikuumasta nimestä: ”On erittäin selvää”

Tanska tarvitsee sunnuntaina kipeästi voiton karsintalohko H:ta johtavasta Suomesta. Vierastappio Kazakstanille etäännytti sitä EM-kisapaikasta, mutta kahden pisteen ero Suomeen voi olla myöhään sunnuntai-iltana jo umpeen kurottu.

– On erittäin helppoa tunnistaa, että Suomen pelaaminen on kehittynyt viimeisen kahden-kolmen vuoden aikana. On erittäin selvää, mitä he tekevät kentällä. Joukkue on organisoitu puolustuksellisesti hyvin, Hjulmand aloitti lauantaina lehdistötilaisuudessa.

– Oliver Antman on astunut selvästi esiin tämän kalenterivuoden aikana. Taustalla on kuitenkin vahva ja yhtenäinen yksikkö, jonka puolustuspelaaminen on erittäin, erittäin jykevää ja vastahyökkäykset nopeita.

Hjulmandin huomio ei ole vieraskoreutta. Suomi on maaliskuussa karsinta-avauksessa Tanskalle kärsityn 1–3-vierastappion jälkeen voittanut kaikki neljä otteluaan päästämättä maaliakaan. Suomen puolustaminen antaa joukkueelle tällä hetkellä mahdollisuuden voittaa jokaisen ottelun. Kazakstan pysyi loitolla parhaista maalipaikoista läpi torstain ja loi lähes puolet maaliodottamastaan (xG 0,69) vasta ottelun lopulla Islam Chesnokovin yrityksestä.

Leijonanosa puolustamista, kaksinkamppailupelaaminen, on tällä hetkellä Suomella kiitettävällä tasolla. Huuhkajat otti niissä niskalenkin jo Sloveniasta sekä puolustus- että hyökkäyspäässä, ja riisti palloja Kazakstania enemmän kentän keski- ja välikaistoilla. Suomen aloittavaksi topparipariksi muodostuneen Ivanov-Hoskonen-duon lisäksi riistoissa loisti keskikentällä jatkuvasti jykevämmin esiintyvä Sparta Prahan Kaan Kairinen.

Leo Väisäsen loukkaantumisen myötä keskuspuolustajan paikan Robert Ivanovin rinnalta ottanut Arttu Hoskonen muistuttaa puolustamisen periaatteiden muuttuvan aina hieman vastustajan mukaan. Kuvaus käy yhteen Hjulmandin havaintojen kanssa.

– Hyökkääjistä puolustajiin, kaikki tuntevat omat tehtävänsä. Luke (Lukas Hradecky) viimeisenä lukkona ottaa huippuseivejä. Tunnemme Robert Ivanovin kanssa toistemme liikkeet ja vahvuudet sekä puhumme kentällä paljon. Balanssi keskikentän kanssa on tosi hyvä. Rasmus Schüller on tosi hyvä pallon kanssa sekä puolustamaan, samoin Kairinen, Hoskonen sanoi MTV Urheilulle.

– Olen pelannut viimeiset viisi vuotta kolmen keskuspuolustajan linjassa oikeana topparina. On helppoa tulla maajoukkueeseen, kun periaatteessa tietää jo valmiiksi, mitä pitää tehdä, Hoskonen totesi.

Sunnuntain ottelussa Suomen harmina on laatua miljoonien eurojen edestä. Manchester Unitedin tuore hyökkääjähankinta, Huuhkajia maaliskuussa hattutempulla kurmoottanut Rasmus Höjlund tuskin on selkävammojensa jäljiltä 90 minuutin kunnossa, mutta Wolfsburgin Jonas Wind, 24, on osunut kauden kolmessa ensimmäisessä Bundesliigan pelissään jo neljästi.

– Heidän nopeiden ja juoksuvoimaisten pelaajiensa kanssa on oltava tarkka. Tanska tykkää myös lyödä pitkää palloa, niihin pitää olla valmis. Tanska on ollut erittäin vahva boksissa. Siihen pitää kiinnittää huomiota.

Kapteeni Hradecky paalutti medialle olevansa ehdottoman tyytyväinen, jos sunnuntain jäljiltä sarakkeessa on yksikin piste. Päävalmentaja Markku Kanerva pyrki olemaan diplomaattisempi. Ennakkosuosikista ei joka tapauksessa ole epäselvyyttä, ja Hjulmand alleviivasi olennaisen.

– Suomea vastaan on erittäin vaikeaa tehdä maali, mutta onnistuimme siinä Tanskassa jo kolmesti.