Khloé Kardashianin pojan nimi on virallistettu vasta yli vuosi syntymän jälkeen

Khloé Kardashian , 39, nimesi hänen ja Tristan Thompsonin , 32, pojan syntymätodistuksessa heinäkuussa 2022 Baby Kardashianiksi , koska ei ollut silloin vielä varma nimestä. Poika on saatu sijaissynnyttäjän avulla.

Peoplen hankkimien asiakirjojen mukaan pojan nimi on muutettu nyt virallisesti Tatum Thompsoniksi . Los Angelesin piirituomari myönsi muutoksen 31. elokuuta.

Kalifornian lain mukaan uudet vanhemmat voivat valita, haluavatko he lapselleen isän sukunimen, äidin sukunimen vai molempien yhdistelmän.

Kardashian ja Thompson saivat pojan heinäkuussa 2022. Parilla on myös yhteinen tytär True, 5.

Kardashian on kertonut The Kardashians -ohjelmassa toukokuussa, että hänellä on ollut vaikeaa luoda side poikaansa. Hänen äitinsä Kris Jenner kehotti häntä tuolloin päästämään itsensä helpommalla.