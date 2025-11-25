Down-tanssipari Anniina Hassinen ja Joona Korpinen pääsivät tanssimaan valssia TTK-parketille ennen finaalia.

Tanssii Tähtien Kanssa -finaalipäivänä tanssistudiolla koettiin koskettava hetki, kun nuoret Down-aikuiset Joona Korpinen ja Anniina Hassinen pääsivät toteuttamaan pitkäaikaisen unelmansa: tanssimaan valssia TTK-parketille.

Kaksikko oli tanssin jälkeen äärimmäisen onnessaan.

– Kaikki antoivat meille aplodit, Hassinen hehkutti iloisena.

Hassisen mukaan tanssiminen TTK-parketilla tuntui "vähän oudolta" ja tanssikengät sattuivat jo vähän jalkoihin. Korpisen mukaan esiintyminen tuntui "erittäin hienolta". Tanssipari kertoin esityksen onnistuneen juuri kuten pitikin.

Harjoitteleminen esitystä varten alkoi ennen Korpisen isoveljen häitä viime kesänä.

– Tämä on ollut yhteinen unelmamme, että pääsemme tanssimaan tähän ohjelmaan.

Korpisen ja Hassisen tanssinopettajana on toiminut TTK:ssakin tähtiopettajana aiemmilla kausilla toiminut Kerttu Nieminen.

– Joonan isoveli meni naimisiin ja Anniina ja Joona halusivat tanssia siellä valssia. Me harjoittelimme sen ja se meni hienosti siellä häissä. Sitten tuli Joona ja Anniina olivat kertoneet, että tämä on heidän suurin unelmansa, niin tuli kutsu tänne. Harjoittelimme lisää ja tuli tämmöinen esitys sitten tänne, Nieminen kertoi.

Esityksensä jälkeen Korpinen ja Hassinen pääsivät seuraamaan finaalilähetystä katsomon puolelle. Varsinkin Hassista se jännitti kovasti.

– En ole ikinä tällä tavalla nähnyt tähtiparien tanssivan, niin se jännittää.

