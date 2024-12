Tästä syystä sairaalaäänestys oli poliitikoille niin vaikea

Sairaalaverkkoäänestyksen tiukkuuteen vaikuttivat MTV Uutisten politiikan toimittajan mukaan mielikuvat ja tulevat vaalit.

Pitkään kiistelty uudistus sairaaloiden yöpäivystyksistä ratkesi tänään tiistaina, kun eduskunta hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

Viisi hallituspuolueiden kansanedustajaa äänesti kuitenkin poikkeuksellisesti hallituksen esitystä vastaan.

MTV Uutisten politiikan toimittajan Juha Kaijan mukaan aihe on poliitikoille hankala, koska se on äänestäjille tärkeä asia.

– He eivät ehkä käytä yöpäivystystä usein, mutta silloin kun käyttävät, hätä on yleensä suuri. Yhtään sairaalaa ei tällä päätöksellä lakkauteta, mutta sellainen mielikuva on voinut syntyä. Pelkona on myös, että pikkuhiljaa sairaalat tästä näivettyvät, Kaija selitti Kymmenen Uutisissa.

Taustalla ovat myös lähestyvät kunta- ja aluevaalit.

– Äänestäjät muistavat, kuka oli oman kotisairaalan puolella ja kuka ei. Ja jos eivät muista, oppositio varmasti mielellään muistuttaa.

Kaija sanoo, että poliitikkojen on vaikea selittää äänestäjille sitä, miksi palveluita pitää karsia, kun kovin suuria säästöjäkään ei olla saamassa.

– Ja otetaan vielä Kouvolan sairaalan palveluiden karsimisen peruminen. Se sitten ihmetyttää muilla alueilla, että minkä vuoksi muilla alueilla pitää kärsiä.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen yhteispäivystys lakkaa muun muassa Salossa. Salon aluesairaala ja päivystys kuvattuna 31. tammikuuta.

Hallituksen tilanne voi muuttua helposti

Hallituksen toimintakyky ei ole Kaijan mukaan tämän päätöksen myötä romahtamassa.

– Tässähän ovat hallituksella aika hyvät näytöt taustalla. Hyvin ovat rivit pysyneet kasassa, ehkä yllättävänkin hyvin, kun ottaa huomioon sen, että vaikeita, miljardien eurojen säästöpäätöksiä on jouduttu tekemään.

Tilanne voi kuitenkin muuttua.

– Tämä voi olla ensimmäinen askel. Kun miljardit konkretisoituvat tällaisella ikävällä tavalla, se voi syödä kannatusta, ja kun edustajat pelkäävät vaaleissa oman paikkansa puolesta, irtiottoja voi helposti tulla.

– Ja lähtevätkö Suomen talous ja työllisyys kasvuun ja millaisia säästöpäätöksiä joudutaan tekemään puoliväliriihessä? Vastaukset selviävät myöhemmin.

